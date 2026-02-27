Nell’auto di lusso nascondono cocaina per quasi un milione di euro: due arresti nel milanese

Milano – Cinque chili di cocaina e quattro arresti. È il bilancio di un’attività dei carabinieri contro il narcotraffico nell’hinterland milanese. Durante lo scorso fine settimana, i militari della Compagnia di Corsico hanno messo in campo un massiccio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e a colpire le reti dello spaccio locale. In un primo intervento, proprio nel territorio di Corsico, un italiano è stato trovato con 120 grammi di cocaina, già suddivisa e pronta per la vendita. È scattato l’arresto. Il secondo arresto è avvenuto a Rozzano, dove i militari del Radiomobile hanno sorpreso e bloccato un marocchino, stava cercando di nascondere le dosi di cocaina. Il ‘pesce’ più grosso, quello con il maggior quantitativo di droga, è arrivato a Corsico. I militari del Nucleo operativo e Radiomobile, con il supporto della locale Stazione, hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata parcheggiata, con gli occupanti vistosamente nervosi e in allerta. All’interno c’erano quasi 4,5 chilogrammi di cocaina. Le due persone presenti a bordo sono state immediatamente arrestate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. I militari stimano che il valore della sostanza in sequestro possa avvicinarsi al milione di euro.