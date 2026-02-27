Pallacanestro Serie A2 – Importante vittoria per l’Urania contro Mestre: sesta vittoria consecutiva

Mestre ( Mestre – Urania Milano 84-93) – La Wegreenit Urania Milano firma un’impresa pesantissima espugnando Mestre e centrando la sesta vittoria consecutiva, 84-93. Prestazione offensiva di altissimo livello per i Wildcats, che portano cinque giocatori in doppia cifra: Gentile e Taylor dominano la scena con 21 punti a testa, mentre capitan Amato e Morse aggiungono 13 punti ciascuno. Perfetto anche Cavallero, che chiude con 10 punti, e ottimo l’impatto del resto della rotazione, con Sabatini, Lupusor e Morgillo sempre presenti. Alla Gemini non bastano le prove di Bonacini e Stewart. Avvio equilibrato con Morse e Gentile che rispondo a Stewart e compagni, 4-4. Prova ad aumentare il numero di giri Mestre con Knight in evidenza, Bonacini in transizione firma il prim mini break, 14-9. Buon finale di tempo per i milanesi, Gentile sale in cattedra e riporta i rossoblu a meno 1 alla prima sirena, 25-24. Wegreenit al sorpasso con il primo squillo di Taylor, ottimo impatto anche di Morgillo con due stoppate e tap-in, 28-31. Mestre torna a colpire dal perimetro anche con i lunghi, a referto Galmarini, Aromando in contropiede appoggia il sorpasso, 33-31. Gara che non ha ancora un padrone, Urania gioca con pazienza ed intelligenza, Taylor griffa il più 6, 35-41. Dopo la pausa lunga più aggressivi i padroni di casa che capitalizzano subito la rimonta, l’asse è il solito Stewart-Bonacini, 51-50. Urania non perde il controllo e continua a tessere la tela, capitan Amato e Gentile per il nuovo controsorpasso milanese, 63-69 alla penultima sirena. Nonostante la stanchezza il ritmo resta alto, si scalda il Taliercio ma la Wegreenit non trema, importante la tripla di Cavallero, 72-80. Continuano gli assalti dei veneti, Milano non arretra di un colpo, Taylor ed Amato gelano i tifosi di casa, 77-86. Finale in controllo per i Wildcats che gestiscono con intelligenza i possessi decisivi, Morse alza il ponte levatoio in difesa, di Taylor i liberi della staffa, 80-91.

Mestre – Urania Milano

Parziali: 25-24, 17-26, 21-19, 21-24

Gemini Mestre: Wayne Stewart jr 22 (6/9, 3/7), Federico Bonacini 16 (4/5, 2/4), Seneca Knight 13 (3/9, 1/3), Nicola Giordano 7 (2/3, 0/1), Costantino Bechi 6 (3/4, 0/0), Francesco Reggiani 5 (0/2, 1/3), Seraphin Kadjividi boussounka 4 (0/2, 0/0), Matteo Parravicini 4 (1/2, 0/3), Simone Aromando 4 (2/5, 0/1), Lorenzo Galmarini 3 (0/1, 1/1), Matteo Camporse 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0). Coach Ferrari

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 21 (6/13, 2/3), Alessandro Gentile 21 (9/18, 0/0), Anthony Morse 13 (6/9, 0/0), Andrea Amato 13 (1/3, 3/4), Matteo Cavallero 10 (1/2, 2/2), Ion Lupusor 7 (1/1, 1/3), Gherardo Sabatini 4 (2/2, 0/1), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/0), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani