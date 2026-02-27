Rapina a Torino, tre ragazzi accoltellano coppia di fratelli e gli rubano le collanine: due arresti

Torino – In tre hanno preso di mira due fratelli, studenti universitari, entrambi feriti. Era il 29 novembre 2025. Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato due dei responsabili di questa violenta aggressione. Sono di origini egiziane e si trovano in carcere con l’accusa di rapina, mentre il loro complice è stato espulso dall’Italia. Quel pomeriggio, le due vittime erano insieme vicino al ponte Balbis, a Torino. Intorno alle 14, il gruppo di violenti ha avvicinati i fratelli spruzzando uno spray al peperoncino. Poco dopo, sono stati colpiti anche con un coltello, mentre gli venivano strappate dal collo le collanine d’oro che indossavano. Soccorsi dai sanitari de 118, sono stati portati all’ospedale con lesioni guaribili in un mese. Sono stati gli agenti della sezione falchi della squadra mobili a identificare i presunti aggressori. Durante le indagini, hanno trovato e sequestrato pistole a salve, spray al peperoncino, coltelli e vestiti sporchi di sangue. Probabilmente, questi ultimi sono proprio quelli usati durante la rapina. Al momento, l’inchiesta non è ancora conclusa. Quando termineranno gli accertamenti, la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio degli indagati. R