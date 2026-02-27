Rinviato a maggio lo sfratto dei due invalidi

Francavilla Bisio (AL) – i due invalidi – la madre di 88 anni e il figlio – residenti in paese e morosi per non aver pagato gli ultimi affitti, sfrattati dal padrone di casa, hanno ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario che si è presentato nell’abitazione con forze dell’ordine e legale del proprietario. L’accesso per lo sfratto nell’abitazione dei due invalidi è stato rinviato al 28 maggio. Erano presenti anche alcuni esponenti del “Comitato di Lotta per la Casa” di Alessandria che ha ribadito l’impegno di risolvere in modo positivo questo sfratto definito “vergognoso”.