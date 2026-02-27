Tram deraglia a Milano: due morti e 39 feriti

Milano (Ansa) – È di due morti e 39 feriti il bilancio del deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto poco dopo le 16 a Milano.

Il Procuratore Marcello Viola, giunto sul posto assieme al pm di turno, Elisa Calanducci, ha detto: “È stato un impatto devastante”.

Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che per l’impatto sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto.

Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini. Il deragliamento accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il tram ha invaso a forte velocità i binari della corsia opposta e s’è schiantato contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. Tutto è stato ripreso dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso piazza della Repubblica, in direzione opposta rispetto al tram coinvolto nell’incidente. Dopo lo schianto, il convoglio s’è inclinato sul lato opposto, fermandosi tra una nube di polvere e bagliori provenienti dalla linea elettrica aerea. Una delle due vittime è un uomo italiano nato nel 1966 e residente a Rozzano (Milano) l’uomo morto nel deragliamento. Era rimasto incastrato sotto il convoglio, un Tramlink che è finito contro la vetrina di un negozio per cause ancora in corso di accertamento. La seconda vittima invece era a bordo del tram.

