Bimbo morto a Chieri: per l’autopsia è verosimile la causa accidentale

Torino (Ansa) – La morte del bimbo di cinque mesi di Chieri, nel Torinese, sarebbe compatibile con un’ipotesi accidentale, anche se al momento non vengono escluse le altre ipotesi.

I primi risultati dell’autopsia, a quanto si apprende, non smentirebbero la ricostruzione fornita dalla madre, ma serviranno comunque ulteriori accertamenti.

È quanto emerso dall’esame autoptico eseguito questa mattina a Torino dal medico legale nominato dalla procura, Roberto Testi, a cui era presente anche il consulente della difesa, Lorenzo Varetto.

L’esame, disposto dalla pm Alessandra Provazza, dovrà essere integrato da ulteriori approfondimenti, di cui nei prossimi giorni sono attesi i risultati per chiarire la dinamica e accertare se le ferite riportate dal bambino, precipitato dalle scale secondo la ricostruzione, siano riconducibili a un impatto o a uno schiacciamento.

Il bimbo era morto lunedì scorso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era arrivato in condizioni molto critiche.

Secondo il racconto della madre, il piccolo era in braccio e sarebbe caduto dalle sue braccia a causa di un malore della donna, mentre scenseva le scale nella villetta di famiglia a Pessione di Chieri.