Calcio Serie A – Il Como batte 3-1 il Lecce in rimonta: sempre più vicina la zona Champions

Como ( Como – Lecce 3-1) – Nella ventisettesima giornata di Serie A il Como continua a inseguire il sogno Champions League con il 3-1 in rimonta sul Lecce al Sinigaglia. La squadra di Fabregas cerca subito di partire con il classico possesso del pallone, ma al 13’ sono gli ospiti a passare in vantaggio: cross dalla sinistra di Banda e stacco di testa perentorio di Coulibaly. I lariani si mettono subito in moto per rimontare, archiviando addirittura la pratica prima dell’intervallo: al 18’ Douvikas sfrutta l’assist di Jesus Rodriguez dopo l’imbucata di Perrone per pareggiare i conti, poi al 36’ la rimonta è completata ancora sull’asse Perrone-Rodriguez (primo gol in A per lo spagnolo). Il tris arriva poco prima dell’intervallo: punizione con il contagiri di Da Cunha per il solito inserimento in tuffo di Kempf, che firma il definitivo 3-1 al 44’. I tentativi di rimonta giallorossa nel secondo tempo sono sterili e senza troppa intensità, con l’incontro che tramonta senza ulteriori squilli. Il Como sale a 48 punti, quinto posto a -2 da Napoli e Roma: Lecce fermo a 24 punti, in piena zona retrocessione.

Como – Lecce

Gol: 13’ Coulibaly , 18’ Douvikas , 36’ Jesus Rodriguez , 44’ Kempf .

Como (4-2-3-1): Butez ; van der Brempt , Ramon , Kempf (dal 1’ st Diego Carlos ), Moreno ; Perrone (dal 19’ st Sergi Roberto ), Da Cunha ; Vojvoda (dal 19’ st Nico Paz 6.5), Caqueret 6, Jesus Rodriguez 7.5 (dal 39’ st Diao sv); Douvikas 7 (dal 32’ st Morata sv). All. Fabregas. In panchina. Cavlina, Vigorito, Tornqvist, Goldaniga, Smolcic, Valle, Lahdo, Kuhn.

Lecce (3-5-1-1): Falcone ; Siebert , Tiago Gabriel (dal 39’ st Jean ), Ndaba (dal 1’ st Pierotti ); Veiga , Ramadani , Coulibaly , Banda (dal 28’ st Sottil ), Gallo ; Gandelman (dal 14’ st Ngom ); Cheddira (dal 14’ st Stulic ). All. Di Francesco. In panchina. Samooja, Fruchtl, Perez, Marchwinski, Fofana, Helgason, Sala, N’Dri.

Arbitro: Fourneau.