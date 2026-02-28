Calcio Serie A – L’Inter batte 2-0 il Genoa e mantiene il vantaggio sulle inseguitrici

Milano ( Inter – Genoa 2-0) – Il sabato della ventisettesima giornata di Serie A si chiude con l’ottava vittoria consecutiva in campionato dell’Inter, che a San Siro piega 2-0 il Genoa. I Nerazzurri creano nel primo tempo colpendo una traversa con Mkhitaryan, poi Bijlow salva con un miracolo sul colpo di testa di Bonny. Al 31′, però, la capolista la sblocca col suo uomo migliore in questo momento: l’armeno scucchiaia per Dimarco, che con uno splendido sinistro al volo la mette all’angolino. Nella ripresa, Chivu inserisce Calhanoglu che raddoppia su calcio di rigore al 70′, nato da un fallo di mano di Amorim dopo un altro palo colpito dai padroni di casa. Il gol del turco dal dischetto chiude i conti: finisce 2-0 e l’Inter sale a 67 punti, momentaneamente a +13 sul Milan chiamato a rispondere a Cremona. A prescindere dal risultato dello Zini, però, i Nerazzurri arriveranno lanciatissimi al Derby dell’8 marzo. Resta a quota 27, invece, il Genoa, che conserva comunque il +3 sul Lecce terzultimo.
Inter – Genoa
Gol: 31′ Dimarco, 25′ st rig. Calhanoglu
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (21′ st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (31′ st Frattesi), Mkhitaryan (14′ st Calhanoglu), Dimarco; Thuram (14′ st Esposito), Bonny (31′ st Diouf). In panchina.: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi (1′ st Amorim), Martin (44′ st Sabelli); Baldanzi (21′ st Messias), Vitinha (15′ st Ekuban); Colombo (21′ st Ekhator). In panchina.: Leali, Siegrist, Sommariva, Zätterström, Onana, Cornet, Masini, Doucoure. All.: De Rossi
Arbitro: Fabbri