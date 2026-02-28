Calcio Serie B – La Reggiana espugna il Picco: sconfitta 0-1 per la Pro Vercelli

La Spezia ( Spezia – Reggiana 0-1) – Finisce male al Picco per lo Spezia che cede nello scontro salvezza alla Reggiana, dominando totalmente nel numero di occasioni (tutte fallite), ma viene punita da Novakovic nel finire del primo tempo. Parte subito forte lo Spezia che entra in area in dribbling ma poi ci pensano Papetti e Micai a salvare la porta degli ospiti. Passano solo due minuti ancora e Micai sbaglia consegnando il pallone a Romano che, dalla trequarti calcia, a porta vuota, ma non centra lo specchio.a Reggiana passa avanti al 40′ con Novakovic che riceve da Girma e con il sinistro la mette dentro di potenza. È lo 0-1.

Dopo un primo tempo con lo Spezia più pericoloso, ma sotto di una rete, Donadoni cambia due elementi (Rubinacci uno solo) e al 13′ Artistico si accentra e libera il destro di forza, ma Micai ci mette la mano. E per il numero 9 c’è ancora l’occasione per pareggiare al 31′ con una girata in area che viene deviata sul fondo e poi di nuovo al 32′ di testa con palla fuori. Si rivede in campo anche Bandinelli e il suo pallone va alto al 42′, ma l’ultima occasione è sui piedi di Di Serio al 51′, un destro da dentro l’area che finisce sul fondo. Molto dura adesso si fa la classifica degli spezzini, dopo l’ennesimo scontro diretto fallito.



Spezia – Reggiana

Gol: pt 40′ Novakovich

Spezia (3-5-2); Radunovic; Vignali, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Adamo (46° Comotto), Romano (80° Bandinelli), Bellemo (73° Valoti), Beruatto (46° Aurelio); Artistico, Vlahovic (60° Di Serio). In panchina. Mascardi, Loria, Ruggero, Nagy, Shagaxle.

All. Roberto Donadoni.

Reggiana (3-5-2): Micai; Papetti, Lusuardi (46° Quaranta), Bonetti; Rover (90° Sampirisi), Bertagnoli (77° Libutti), Reinhardt, Portanova (77° Vallarelli), Tripaldelli; Girma, Novakovich (65° Gondo). In panchina: Seculin, Cardinali, Mendicino, Rozzio, Pinelli, Maisterra, Fumagalli.

All. Lorenzo Rubinacci.

Arbitro: Luca Zufferli (Udine).