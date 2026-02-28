Calcio Serie C – Pareggio senza gol tra Inter U23 e Alcione Milano

Monza ( Inter U23 – Alcione Milano 0-0) – Pareggio casalingo per l’Inter U23 che questa sera tra le mura amiche del U-Power Stadium di Monza ha impattato a reti inviolate contro l’Alcione Milano. Un risultato che alla fine permette ad entrambe le squadre di muovere la propria rispettiva classifica con i nerazzurri che salgono a quota 41 mentre gli Oranges si portano a quota 47. Il primo squillo del match è dell’Inter con il tiro dal limite di Berenbruch che finisce fuori di poco (al 4′). Ci prova poi Cocchi al 13′, la cui conclusione però è alta. Al 18′ ci prova Tordini da lontinisimo per gli oranges, Calligaris para senza problemi. Alla mezz’ora altra giocata di Berenbruch ma Agazzi è attento a neutralizzare li tiro del giocatore nerazzurro. Al 42′ ancora Berenbruch protagonista, conclusione che si spegne a lato. Nella ripresa al 19′ ghiotta occasione dell’Inter con Topalovic che a tu per tu con Agazzi non riesce a superarlo, decisiva la deviazione del portiere sul palo. Alla mezz’ora per l’Alcione di prova Renault su assist di Plescia, il tiro da buona posizione viene respinto in corner da Cinquegrano. Nel recupero Ciappellano mette giù Zouin a campo aperto: rosso diretto la decisione dell’arbitro e Alcione in dieci. Poi di fatto non succede più niente. Finisce 0-0.

Inter U23 -Alcione Milano

InterU23 (4-3-3): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Berenbruch (40’ st Zouin), Kaczmarski, Topalovic (25’ st Bovo), Cocchi (40’ st David); Idrissou (25’ st Agbonifo), La Gumina. In panchina. Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Stante, Venturini, Mosconi, Bovio, Amerighi. All. Danesi.

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Chierichetti, Ciappellano, Giorgeschi; Invernizzi (43’ st Olivieri), Galli, Bright; Pitou (43’ st Rebaudo, 52’ st Miculi), Tordini (25’ st Renault); Morselli (25’ st Plescia). In panchina. Raffaelli, Miculi, Muroni, Lanzi, Lopes, Pirola, Marconi, Gallazzi. All. Cusatis.

Arbitro: Maresca di Napoli.