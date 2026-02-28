Calcio Serie C – Vittoria esterna per l’Atalanta U23: battuto 0-2 il Trapani

Trapani ( Trapani – Atalanta U23 0-2) – Continua il buon momento dell’Atalanta U23 che a Trapani conquista una vittoria importantissima con il risultato di 2-0. Per i nerazzurri si tratta del terzo clean sheet di fila e della seconda vittoria consecutiva in trasferta. Primo tempo intenso e giocato a ritmi alti al Provinciale di Trapani. I nerazzurri costruiscono la prima grande occasione al 23’: Misitano lancia in profondità Cassa, che si presenta davanti al portiere ma calcia addosso all’estremo difensore granata. L’U23 continua a spingere e trova il vantaggio con una giocata di grande qualità firmata Manzoni: cross di Ghislandi, controllo preciso e conclusione al volo di mancino che supera il portiere e vale l’1-0. Nella ripresa, dopo dieci minuti, Vismara si rende protagonista con una grande parata su Stauciuc. Un minuto più tardi l’U23 riparte in contropiede: Cassa si ritrova solo davanti a Galeotti ma non riesce a superarlo. Il raddoppio arriva all’81’: Ghislandi si crea lo spazio per il cross, ma la tocca a Cassa che calcia trovando un’ulteriore deviazione; sulla respinta è pronto Cissè a insaccare il 2-0. Nel recupero i nerazzurri sfiorano anche il tris: al 90+9’ l’uno-due tra Cassa e Levak libera quest’ultimo al tiro in area, ma la conclusione viene deviata in angolo.

Trapani-Atalanta U23

Reti: 28′ Manzoni , 81′ Cissè .

Trapani: Galeotti, Perri, Vimercati, Ortisi (57′ Vazquez), Celeghin, Matos (79′ Knezovic), Aronica (69′ Nina), Motoc, Nicoli, Benedetti (C) (79′ Winkelmann), Stauciuc (69′ Battimelli). In panchina: Ujkaj, Salamone, Nina, Napolitano, La Sorsa, Cozzoli, Quiroz. In panchina: Salvatore Aronica.

Atalanta U23: Vismara, Plaia (69′ Comi), Berto, Panada (C) (73′ Pounga), Manzoni (87′ Riccio), Misitano (69′ Cissè), Cassa, Obrić, Ghislandi, Steffanoni, Levak. In panchina : Pardel, Zanchi, Simonetto, Cortinovis, Guerini, Navarro, Bonanomi, Idele, Mencaraglia. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi.