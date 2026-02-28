Donazioni e trapianti: il 2025 anno record in Piemonte

Torino – Il 2025 ha rappresentato un anno record per le donazioni e i trapianti di organi in Piemonte: le donazioni hanno raggiunto il secondo miglior risultato di sempre e hanno permesso di effettuare 536 trapianti, risultato a pari merito con il 2023, ed in aumento dell’8% rispetto al 2024. Dai dati, illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Grattacielo della Regione, emerge anche che l’azienda Città della Salute e della Scienza di Torino, con 488 trapianti, risultato record, si conferma azienda leader a livello nazionale. “Questo straordinario traguardo deve spronarci a rafforzare il nostro impegno per raggiungere nuovi obiettivi di progresso – ha affermato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi – Un sincero ringraziamento va a tutti i professionisti, in particolare della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che in queste complesse attività, uniscono eccellenza tecnica e straordinarie qualità umane. Un riconoscimento doveroso anche alle associazioni dei donatori di sangue e a quelle attive nella donazione e nei trapianti di organi, tessuti e cellule. L’ultimo, ma più intenso, ringraziamento è rivolto ai donatori e alle loro famiglie, il cui altruismo ha reso possibile salvare tante vite umane!”.