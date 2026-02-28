Investita dal bus mentre attraversa: brusca frenata del mezzo, anche quattro passeggeri in ospedale

Genova – Una donna è stata investita da un autobus che, nel tentativo di evitare l’impatto, ha frenato bruscamente provocando la caduta e l’infortunio di diversi passeggeri a bordo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di venerdì 27 febbraio in via Lagustena, nel quartiere genovese di San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, circa 50 anni, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando è stata travolta dal mezzo in transito. L’autista ha effettuato una frenata improvvisa, ma la manovra ha fatto perdere l’equilibrio ad alcuni passeggeri, che sono caduti. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo, media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dalla Croce Bianca Genovese. Quattro passeggeri sono stati invece accompagnati in codice verde agli ospedali Galliera e San Martino dai militi della Croce Verde di Quarto e della Croce Gialla. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, per i rilievi e la gestione del traffico.In