Pallavolo B1 – L’Alessandria Volley si impone su Palau: vittoria per 3-1

Alessandria ( Alessandria Volley . Capo d’Orso Palau 3-1) – Vittoria sofferta per l’Alessandria Volley che, dopo essere stata sotto per 0-1 nel primo set, recupera e porta a casa la partita con il risultato di 3-1. Buona la prova della squadra che ha saputo reagire e trovare le armi giuste per chiudere la contesa al quarto set. Palau nel primo quarto si è imposta per 23/25 facendo illudere i propri sostenitori ma l’Alessandria ha spento le speranze della squadra sarda vincendo il secondo per 25-19, il terzo per 25-20 e il quarto per 25-23. Ecco le parole del coach Napolitano: ” Tre punti importantissimi, ma ancora più importante è stata la prestazione. Palau ha giocato molto bene, noi siamo stati bravi a tirarci fuori dalle situazioni complicate e lo abbiamo fatto di squadra e questo è l’aspetto più importante. Quando questo avviene c’è grande soddisfazione perchè raccogli il frutto del lavoro che facciamo. Abbiamo sofferto in ricezione perchè la squadra sarda serve in modo molto efficace, ma dalle difficoltà ne siamo venuti fuori di squadra e questo un grande merito delle ragazze. Questa gara è uno spot molto bello per il nostro sport.”

Alessandria Volley – Capo D’Orso Palau

Parziali: 23-25/25-19/25-20/25-23

Alesandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 8 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Capo D’Orso Palau: 7 Amatucci, 9 Michelini, 3 Felappi, 5 Casa, 10 Partenio, 17 Martinato, 28 Vitiello, 6 Amatori, 8 Chirico, 11 Negri, 13 Rossi, 12 Leone. Coach Guidarini