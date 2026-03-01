Calcio Eccellenza – L’Alessandria espugna Centallo: vittoria per 1-2

Centallo ( Centallo – Alessandria 1-2) – Continua la marcia trionfale dell’Alessandria che vince sul campo del Centallo per 1-2. Primo posto in classifica sempre più consolidato e campionato che appare ormai largamente indirizzato a favore dei Grigi. Nel primo tempo in cui la partita si sblocca subito al 3′: punizione battuta sul lato destro del campo, Diop riceve e appoggia al centro per Cargiolli che da pochi passi mette in porta. Al 10′: errore in uscita della difesa dell’Alessandria che regala palla ad Armando che davanti al portiere prova un pallonetto che si spegne fuori. Continua il forcing dei padroni di casa che al 13′ sono di nuovo pericolosi: lanciato in profondità Dalmasso che da posizione defilata prova la conclusione, Colla si salva in due tempi. Sul finale del primo tempo, al 37′, raddoppiano i Grigi: ancora Cargiolli servito in area fa un pallonetto all portiere con la palla che scavalca Guardalben ed entra in porta. Nel secondo tempo è veemente la reazione del Centallo che gestisce il possesso palla senza però trovare occasioni degne di nota. Al 10′, sull’unico vero tiro in porta, accorciano le distanze gli ospiti: Monge da sotto porta con un tiro potente trafigge Colla. Nel finale non si registrano occasioni importanti da rete.

Centallo – Alessandria

Gol: pt 3′ Cargiolli, 37′ Cargiolli; st 10′ Monge

Centallo: 12 Guardalben, 2 Beshku, 3 Bedino, 5 Bellucca (28’st Boena), 7 Armando, 9 Dalmasso, 13 Bonetto, 16 Morello, 17 Monge (26’st Valleriani), 19 Poppa, 21 Vallati. In panchina: 1 Bellucci, 4 Battisti, 8 Rocca, 10 Massaro, 11 Fresia, 18 Ceta, 22 Minini. All. Sacco

Alessandria: 22 Colla, 4 Morganti, 5 Tos (, 6 Cesaretti, 8 Nicco (32’Picone), 9 Diop (30′ Cirio), 18 Pellegrini (35’Ventre), 21 Cargiolli (25′ Piana), 25 Vanegas (21’st Cociobanu), 27 Camara, 29 Nani. In panchina: 1 Menino, 3 Laureana, 16 Straneo, 19 Sacco. All. Merlo

Arbitro: L’Erario di Formia