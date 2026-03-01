Calcio Serie A – Il Milan supera nel finale la Cremonese: vittoria per 0-2

Cremona ( Cremonese – Milan 0-2) – Nel lunch match della ventisettesima giornata di Serie A, il Milan vince 2-0 sul campo della Cremonese. Primo tempo divertente allo Zini: i grigiorossi ci provano soprattutto con Bonazzoli e Vardy, ma sono poi i rossoneri a dominare. Servono due grandi parate di Audero per fermare prima Pulisic e poi Fofana, mentre poco prima Leao si divora l’1-0 solo davanti al portiere di casa e Rabiot, di testa da corner, manda di poco alto. Nella ripresa, il portoghese sbaglia ancora da pochi passi, anche se distratto da un Audero in uscita. Allegri rompe gli indugi e inserisce Füllkrug, ma l’ex West Ham ha solo un’occasione di testa, con la palla che va sopra la traversa. Nel recupero, però, il cross di Modric spizzato da De Winter viene deviato in porta da Pavlovic, che all’89’ sblocca il match. All’ultima azione, c’è spazio pure per il raddoppio in contropiede di Leao, che al 94′ chiude i conti: il Milan si riporta così a -10 dall’Inter a una settimana dal Derby della Madonnina. Resta a quota 24 la Cremonese, che ha gli stessi punti del Lecce terzultimo.

Cremonese – Milan

Gol: 44′ st Pavlovic, 49′ st Leao

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti (21′ st Terracciano), Folino, Luperto; Zerbin (21′ st Zerbin), Thorsby, Vandeputte (37′ st Vandeputte), Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (21′ st Djuric). In panchina: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All.: Nicola

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (33′ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17′ st Füllkrug), Fofana (17′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (44′ st Estupinan); Pulisic (33′ st Nkunku), Leao. In panchina.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri

Arbitro: Massa