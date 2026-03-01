Calcio Serie A – Il Sassuolo in dieci affonda la Dea: finisce 2-1 per i Neroverdi

Reggio Emilia ( Sassuolo – Atalanta 2-1) – La 27ª giornata di Serie A registra lo stoico successo del Sassuolo in casa contro l’Atalanta. I Neroverdi si impongono infatti 2-1 al Mapei Stadium, dove Zalewski non sfrutta un’ottima chance per portare avanti i bergamaschi già al 10’. Carnesecchi salva invece sull’incornata di Thorstvedt pochi istanti più tardi, prima dell’episodio che accende definitivamente la gara: l’espulsione di Pinamonti. L’attaccante interviene a gamba tesa sulla caviglia di Djimsiti nella propria metà campo e riceve un rosso diretto al 16’. I padroni di casa si ritrovano così in dieci al quarto d’ora del primo tempo, ma riescono comunque a portarsi sull’1-0 al 23’: Koné insacca in rete il corner calciato da Laurienté, favorito anche dal liscio di Thorstvedt. Muric para poi sul colpo di testa di Bellanova, mentre Thorstvedt fa 2-0 al 69’: innescato sempre da Laurienté, il norvegese sorprende Carnesecchi con un imparabile mancino a giro sotto l’incrocio dei pali. Krstovic prova allora a scuotere i nerazzurri, ma Muric respinge in angolo la sua inzuccata. All’87’, l’ex portiere dell’Ipswich Town si ripete pure su Samardzic, deviando la sua conclusione sul palo, ma un minuto più tardi si deve arrendere a Musah. L’ex Milan fissa così il 2-1, con Muric bravo poi a salvare i neroverdi in pieno recupero, toccando sulla traversa il colpo di testa di Scalvini. Nonostante le difficoltà nel finale, il Sassuolo colleziona comunque la terza vittoria consecutiva e sale a 38 punti, portandosi a -7 proprio dall’Atalanta: la formazione di Palladino resta infatti ferma a 45 punti, vedendosi interrompere a nove la sua striscia di risultati utili consecutivi in campionato.
Sassuolo -Atalanta 2-1
Gol: 23’ Koné , 24’ st Thorstvedt , 43’ st Musah
Sassuolo (4-3-3): Muric ; Coulibaly , Idzes , Muharemovic , Garcia ; Thorstvedt , Matic (28’ st Lipani ), Koné (44’ st Doig ); Berardi (28’ st Nzola ), Pinamonti , Laurienté (28’ st Fadera , 34’ st Iannoni ). In panchina. Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Volpato, Vranckx, Bakola, Moro. All. Grosso
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini , Djimsiti (31’ st Hien ), Kolasinac ; Bellanova (1’ st Zappacosta ), De Roon , Pasalic , Bernasconi (1’ st Sulemana ); Samardzic , Zalewski (23’ st Musah ); Scamacca (1’ st Krstovic ). In panchina. Sportiello, Rossi, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Vavassori, Kamaldeen. All. Palladino
Arbitro: Marchetti