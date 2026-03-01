Calcio Serie A – La Juventus riacciuffa la Roma al 90′: finisce 3-3

Roma ( Roma – Juventus 3-3) – La 27a giornata della Serie A vede sfumare lo scatto-Champions della Roma, che aveva sognato il +7 sulla Juventus per oltre mezz’ora. I giallorossi si fanno infatti raggiungere al 93′ dall’incursione di Gatti e pareggiano 3-3 contro il grande ex. La gara è vibrante sin dal via, coi giallorossi pericolosi grazie al tridente mobile di Gasperini: Pisilli e Pellegrini si muovono dietro Malen creando imprevedibilità, e proprio il capitano sfiora il gol. Yildiz scuote la Juve, che però viene punita al 39′. Pisilli ruba palla e Wesley effettua un autentico capolavoro: traiettoria impossibile da parare ed è 1-0 giallorosso. In avvio di ripresa Conceiçao pareggia subito i conti con un’altra prodezza balistica (47′), ma la Roma è tutt’altro che scossa dall’accaduto. Gli uomini di Gasperini si riportano infatti subito in avanti con la zampata di N’Dicka (54′), sugli sviluppi di un corner, e sembrano chiudere i giochi al 65′: gran filtrante per Malen, che scatta in profondità e buca Perin per il 3-1 in contropiede. La partita però è tutt’altro che finita, perché un errore di Celik propizia la rete di Boga (78′) e l’assedio finale con Gatti centravanti aggiunto. Proprio il difensore insacca da due passi il pari al 93′, che consente alla Juve di uscire indenne dall’Olimpico. I bianconeri riacciuffano la Roma esattamente come avevano fatto contro la Lazio, e restano a -4 dalla Champions League con 47 punti. Spalletti però ora è sesto, scavalcato dal Como (48): Roma sempre quarta a 51 punti e più lontana dal Napoli (53), Gasp spreca un’occasione.

Roma- Juventus

Gol: 39′ Wesley . 2′ st Conceiçao , 9′ st N’Dicka , 20′ st Malen , 33′ st Boga , 48′ st Gatti .

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch (29′ st Ghilardi), Cristante (29′ st El Aynaoui), Koné, Wesley; Pellegrini (45′ st Zaragoza), Pisilli; Malen. In panchina: De Marzi, Zelezny, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. All. Gasperini.

Juventus (4-2-3-1) – Perin; Kalulu, Bremer (43′ st Gatti), Kelly, Cambiaso (43′ st Openda); Thuram (27′ st Miretti), Koopmeiners; Conceiçao (27′ st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (17′ st Boga). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Cabal. All. Spalletti.

Arbitro: Sozza.