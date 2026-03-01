Calcio Serie A – Torna alla vittoria il Torino: battuta 2-0 la Lazio

Torino ( Torino – Lazio 2-0) – Nella ventisettesima giornata di Serie A il Torino torna alla vittoria grazie al 2-0 casalingo sulla Lazio; D’Aversa parte bene sulla panchina dei granata. I padroni di casa sembrano subito molto brillanti, e al 21’ stappano la partita: tiro rimpallato di Zapata , Simeone si fionda sulla palla spiovente e insacca alle spalle di Provedella zampata dell’1-0 (con tanto di esultanza per Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo). Gli uomini di Sarri faticano a scardinare la difesa granata, e il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti. La formazione allenata da D’Aversa parte bene anche nella ripresa, e al 53’ raddoppia: cross perfetto dalla sinistra di Obrador schiacciata di testa vincente di Zapata , che torna al gol dopo Torino-Milan dell’8 dicembre. Nella mezzora finale i biancocelesti provano ad accendersi con l’ingresso di Nuno Tavares, ma non riescono a rimontare. Il Torino sale a 30 punti, Lazio ferma a quota 34.

Torino – Lazio Gol: 21’ Simeone , 53’ Zapata

Torino: Paleari; Coco , Ismajli , Ebosse ; Lazaro , Gineitis (dal 23’ st Ilic), Prati (dal 39’ st Tameze), Obrador (dal 28’ st Nkounkou); Vlasic ; Zapata (dal 28’ st Casadei), Simeone (dal 39’ st Kulenovic). All. D’Aversa. In panchina . Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Anjorin, Pedersen, Adams, Njie.



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic , Romagnoli, Provstgaard , Pellegrini (dal 20’ st Nuno Tavares l); Belahyane l (dal 1’ st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Cancellieri (dal 20’ st Isaksen), Ratkov (dal 1’ st Noslin), Zaccagni (dal 36’ st Dia). All. Sarri In panchina . Furlanetto, Motta, Lazzari, Patric, Farcomeni, Przyborek.