Calcio Serie C – Finisce 1-1 tra Bra e Pianese: padroni di casa che pareggiano nel recupero

Sestri Levante ( Bra – Pianese 1-1) – La Pianese contro il Bra vede sfumare la vittoria nei secondi finali. Una vittoria che sarebbe stata meritata per la formazione di Birindelli, passata in vantaggio grazie a Fabrizi e capace di tenere in controllo la gara per tutta la contesa. A partire meglio a Sestri Levante erano stati i bianconeri con Colombo che dopo soli due minuti compie un break deciso a centrocampo portando la sfera per venti metri fino al limite dell’area, ma il suo tiro si spegne a lato di un soffio. Al 7’ ancora ad un passo dal gol le zebrette: Ianesi riceve la sfera poco fuori dai sedici metri e fa partire una parabola precisissima verso l’incrocio dei pali più lontano, ma Renzetti compie un miracolo sporcando il tiro sulla traversa. I padroni di casa tentano la risposta al 16’ con Baldini, che calcia forte da fuori area trovando una respinta della difesa amiatina. È però il preludio al vantaggio: al 37’ proprio l’attaccante bianconero è abile a centro area a intercettare la conclusione dal limite di Colombo, arpionando la sfera e mettendola alle spalle di Renzetti con un mancino preciso, 1-0 Pianese. l Bra prova a farsi pericoloso invece con una punizione di Baldini al 9’, Filippis però è super nel bloccare in due tempi. Al 35’ il Bra prova a spezzare l’equilibrio con un tiro verso lo specchio di Baldini, ben disinnescato da Filippis. Proprio negli istanti finali il Bra trova il pari: Scapin, partito da posizione dubbia, riesce a trovare la via della rete in maniera fortunosa, dopo che Filippis era riuscito a deviare sul palo.

Bra – Pianese

Gol: 37’pt Fabrizi, 50’st Scapin.

Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso (49’st Pretato), Sganzerla; Maressa (41’st Dimatteo), Lionetti, Tuzza (27’st Leoncini), La Marca (27’st Scapin), Milani (1’st Capac); Baldini, Sinani. Panchina: Franzini, Lia, Rottensteiner, Armstrong. Allenatore Nisticò.

Pianese (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey (36’st Peli); Sussi, Bertini, Colombo (13’st Proietto), Coccia (22’pt Martey); Tirelli, Ianesi (13’ st Sodero); Fabrizi (36’st Simeoni). Panchina: Nespola, Reali, Balde, Peli, Simeoni, Ongaro, Bellini, Nicastro. Allenatore Birindelli.

Arbitro: Di Mario di Ciampino (Barcherini – Colazzo).