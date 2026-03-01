Calcio Serie D – Il Derthona si spegne ancora una volta al Coppi: Biellese vince per 0-3

Tortona ( Derthona – Biellese 0-3) –Altra sconfitta casalinga per il Derthona che cade ancora tra le mura amiche dello Stadio Fausto Coppi con un netto 0-3 finale contro la Biellese. Tre punti che permettono alla squadra di mister Luca Prina di salire a quota 43 punti in classifica e di rimanere in zona playoff, mentre i Leoncelli rimangono fermi a quota 31. Dopo due giri di lancette ghiotta occasione per il Derthona: punizione dal limite, la palla arriva Turco che però da due passi spara alto. Risponde subito la Biellese con il colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Graziano che finisce fuori. Al 10′ la Biellese passa: Marra lavora un bel pallone per Beltrame che dal limite trova il rasoterra vincente. Ci prova ancora il Derthona, ma la conclusione di Turco è facile preda di Vergna, mentre Cizza è attento sul tiro di Beltrame. Nella ripresa triplo cambio per i padroni di casa con mister Pietro Buttu che prova a ridisegnare la sua squadra. Ci provano da fuori Marcaletti prima e La Cava poi, ma Vergna controlla. La gara non regala molte emozioni fino al 34′ quando Pavan con un diagonale da fuori sigla il raddoppio. Quattro minuti dopo è Naamad a trovare il rasoterra vincente per il gol che vale lo 0-3 finale.

Derthona – Biellese

Gol: Beltrame , Pavan , Naamad

Biellese (4-3-3): Vergna, Graziano, Brancato, Finizio, Pavan, Gila, Di Cesare (27′ st Capellupo), Madiq (13′ st Colletta), Marra (40′ st Tomasino), Beltrame (19′ st Sekka), Naamad (42′ st Artiglia). In panchinaGhisleri, Facchetti, Bottone, Velcani, All.: Luca Prina

Derthona (4-2-3-1): Cizza, Benedetti, Marcaletti (10′ st Gilli), Arcidiacono (1′ st Daffonchio), Nobile, Patti (1′ st La Cava), Gerbino (29′ st Disegni), Perez, Tocila (1′ st Taverna), Robotti, Turco . In panchina Mandrino, Screpis, Farrauto, De Simone. All. Buttu