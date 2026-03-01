Calcio Serie D – Vittoria esterna per la Valenzana: successo per 1-3 sul Club Milano

Milano ( Club Milano -Valenzana Mado 1-3) – Vittoria esterna per la Valenzana Mado che oggi pomeriggio ha vinto 1-3 sul campo del Club Milano. Tre punti sicuramente preziosi per la squadra allenata da mister Luca Pellegrini che grazie a questo successo si porta a quota 32 punti mentre il Club Milano resta fermo a quota 23 al penultimo posto.La partita si sblocca al 33′ della prima frazione: rimessa lunga calciata da West, la palla arriva a Greco che spalle alla porta serve Montini, il cui tiro cross viene intercettato da Palazzolo la cui prima conclusione viene parata da Stucchi che però nulla può sul tap-in dello stesso numero 21. Al 40′ il raddoppio: la Valenzana recupera palla a centrocampo, Doria pennella per Lusha che aggancia e poi con un tocco di fino supera Stucchi. Nella ripresa all’11’ l’arbitro fischia un calcio di rigore al Club Milano per un fallo in area rossoblù commesso da West. Dagli undici metri va Dell’Acqua che non sbaglia. Al 26′ il gol dell’1-3: punizione di Doria e colpo di testa vincente di Montini. Finisce 1-3.

Club Milano – Valenzana Mado

Gol: 33′ pt N. Palazzolo , 40′ pt K. Lusha , 12′ st Rig. D. Dell’Acqua , 26′ st M. Montini

Club Milano (3-4-2-1): S. Stucchi, D. Dell’Acqua, E. Maurizii ( 19′ st Oliva), M. Tunesi, M. Marzupio, T. Rigo, C. Muzio , C. Acella (29′ st Goffi), L. Di Nella ( 29′ st Autiero), M. Marchetti ( 19′ st Vedovati), T. Henry. In panchina: R. Taliento, S. Di Pentima,, D. Bernacchi, A. Pozzi , M. Tonon, . All: Scavo Giuseppe

Valenzana Mado(4-2-3-1): R. Sattanino, M. Saidi, I. Greco, M. Maione ( 44′ st Ciletta), K. Lusha ( 22′ st Toniato), A. Doria (Carnovale 38′ st), M. Montini, N. Palazzolo, A. Venneri, F. Borgna, R. West. In panchina: P. Balducci, R. Sammouni, M. Ceccarini, G. Chelli, A. Ciliberto, N. Massaro. All: Pellegrini Luca

Arbitro: D. Petraglione