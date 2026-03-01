Incidente stradale sulla A4: coinvolti cinque mezzi e due persone in ospedale

Crova (VC) – Intorno alle ore 18.45 di ieri, 28 febbraio, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti sull’autostrada A26, sul tratto tra Santhià e Stroppiana, all’altezza del comune di Crova, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 autovetture. All’ arrivo delle squadre, le persone erano già fuori dai veicoli. Si sono poi svolte le procedure di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. Tra i coinvolti nel sinistro 2 persone sono state trasportate in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Casale Monferrato, il personale di Viabilità Autostrade, assieme ad ambulanze di Cavaglià e Cigliano.