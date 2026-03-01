Pallacanestro Serie B Interregionale – Non si arrende fino all’ultimo il Derthona Lab: sconfitta a Soresina

Soresina ( Mazzoleni Pizzighettona – Gulliver Tortona 76-59) – Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Gulliver Derthona, che esce sconfitto dal campo di Pizzighettone. Il pesante parziale subito nell’ultimo quarto con soli 6 punti segnati, vanifica le possibilità di recupero dei Leoni e uscire sconfitti nella settima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.Prossimo appuntamento: sabato 7 marzo in casa contro Saronno. Partenza a razzo della Mazzoleni che trascinata da Piccoli e le triple di Segala e Ndiaye vola sul 10 a 0 dopo 3’, gli ospiti segnano il primo canestro due minuti, poi coach Baiardo getta nella mischia il nuovo acquisto Tedoldi ed i grifoni poco prima della fine del quarto iniziale vola a +14, ma Bottelli con un paio di triple accorcia le distanze ed i primi 10’ si chiudono con i rivieraschi avanti di 9 lunghezze sul risultato di 21 a 12. Nella 2^frazione la Mazzoleni prova ad allungare ma non riesce a causa di diversi errori e forzature, i piemontesi ne approfittano e riescono ad arrivare sino a -6; poi nel finale la Mazzoleni si riprende la doppia cifra di vantaggio, ma sul capovolgimento di fronte Solazzi con una tripla manda le squadre all’intervallo sul punteggio di 36 a 28. Ad inizio ripresa i grifoni provano in tutti i modi ad allungare ma gli ospiti trascinati da un positivo Coulibaly rimangono in scia e grazie ad una tripla di Taverna allunga sul 48 a 53, ma Tedoldi e Piccoli riportano sotto la Mazzoleni ed il 3°quarto si chiude in perfetta parità a quota 53. Ad inizio 4^frazione continua il buon momento della Mazzoleni che grazie a Tedoldi e Piccoli si porta avanti sul 60 a 53 al 32’, costringendo coach Talpo al time out. Alla ripresa del gioco Tortona prova a riportarsi a contatto ma senza riuscirvi e nel finale Samija con due tiri liberi chiude il match sul definitivo 76 a 59.

𝐌𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐢𝐠𝐡𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐞 – 𝐆𝐮𝐥𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐫𝐭𝐡𝐨𝐧𝐚 𝟕𝟔-𝟓𝟗

Parziali: 21-12, 15-16, 17-25, 23-6

𝐏𝐢𝐳𝐳𝐢𝐠𝐡𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐞: Ciaramella ne, Tedoldi 13, Ndiaye 17, Samija 9, Biondi, Beghini 3, Segala 14, Mazzoleni, Zava ne, Abatemattei ne, Tolasi 3, Piccoli 17. All. Baiardo

𝐃𝐞𝐫𝐭𝐡𝐨𝐧𝐚: Di Meo 3, Fogliato 2, Bottelli 12, Bresciani, Obakhavbaye ne, Wilkinson 5, Pisati, Bellinaso 5, Coulibaly 16 (2/2 ai tl, 7/9 da due, 12 reb), Solazzi 3, Josovic 5 (4 ast), Taverna 8. All. Talpo, Ass. Fanaletti