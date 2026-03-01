Pallacanestro Serie B – Per il Monferrato Basket sconfitta a testa alta: passa Desio a Casale

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Rimadesio Desio 92-97) – Sconfitta a testa alta per la Novipiù Monferrato che al Palaferris si arrende a Desio per 92-97 al termine di una gara combattuta punto a punto. Per tre quarti i ragazzi di Corbani giocano alla pari, anzi vincendo di misura il primo e ultimo quarto, e risulta fatale il divario di -9 preso dopo la pausa lunga. Zanzottera è il miglior realizzatore di serata con 26 punti, seguito dai 18 di capitan Martinoni. Una prova di carattere in vista dello scontro diretto di mercoledì sera, sempre al PalaFerraris, con Piacenza. Una vittoria sarebbe un fondamentale passo avanti per evitare la retrocessione diretta.

Monferrato Basket – Rimadesio Desio

Parziali: 24-22, 29-30, 25-22, 14-23

Monferrato Basket: Tomas Zanzottera 26 (6/9, 2/5), Niccolo Martinoni 18 (4/7, 1/2), Francesco Guerra 14 (4/5, 1/5), Francesco Marcucci 10 (3/5, 1/3), Marco Rupil 9 (3/3, 1/9), Kesmor Osatwna 8 (3/5, 0/0), Gianmarco Fiusco 3 (1/4, 0/4), Alberto Mossi 3 (0/0, 1/2), Mamoudou Dia 1 (0/3, 0/0), Vittorio Iacorossi 0 (0/1, 0/1), Nicolò Quaroni 0 (0/0, 0/0), Andrei ioan Flueras 0 (0/0, 0/0). Coach Corbani

Rimadesio Desio: Matteo Tornari 24 (0/1, 6/9), Emilis Bartninkas 15 (6/9, 0/1), Michele Munari 15 (4/8, 1/6), Stefano Elli 12 (3/4, 1/2), Andrea Mazzoleni 10 (4/6, 0/0), Gabriele Tarallo 8 (1/5, 1/2), Gabriele Giarelli 6 (2/7, 0/0), Francesco Spinelli 4 (2/2, 0/3), Stefano Conte 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Leoni 0 (0/1, 0/0), Daniele Di bonito 0 (0/0, 0/0), Alessio Trezzi 0 (0/0, 0/0). Coach Quilici