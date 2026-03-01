Ragazzo colto da arresto cardiaco durante una partita di calcio

Crova (VC) –Ieri i (sabato 28 febbraio) un ragazzo è stato colto da un improvviso arresto cardiaco durante la partita di calcio tra Crova e Livorno Ferraris, a Crova. I presenti, sotto la costante guida telefonica degli operatori della Centrale Operativa del 118, hanno iniziato tempestivamente le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con un medico a bordo: l’equipe ha preso in carico il giovane, proseguendo con le manovre di rianimazione avanzata.Data la criticità delle condizioni, è stato poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Novara, dove è stato sottoposto a delicati trattamenti di rianimazione cardiochirurgica. Al momento, il giovane atleta si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.