Scopre violenza sulla sorella minorenne e fa arrestare un uomo

Milano (Ansa) – Un uomo di 52 anni è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare, nel milanese, per violenza sessuale aggravata su una minorenne con alcune difficoltà psicologiche. La misura è stata eseguita sabato dalla Polizia Locale di Milano nell’hinterland del capoluogo lombardo. L’uomo è gravemente indiziato di aver costretto a un rapporto sessuale la bambina, che ha meno di 14 anni, dopo aver intessuto “in modo subdolo” con lei una relazione di messaggi telefonici e foto sin dal 2025. A scoprire la situazione è stato il fratello della vittima, per caso, grazie a una telefonata giunta sul cellulare di lei, che ha denunciato tutto. Dall’esame dei telefonini sarebbe emerso molto materiale esplicito, come frasi, richieste erotiche e foto che chiedeva alla vittima. L’uomo ora si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.