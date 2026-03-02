Dal terrazzo sorprende un ladro e chiama il 112: arrestato uomo di 48 anni a Torino

Torino – Ha seguito la scena dal terrazzo di casa e, senza esitare, ha allertato il 112 quando ha visto un uomo aprire il bagagliaio di un’auto parcheggiata in strada. È accaduto sabato pomeriggio nel quartiere Centro di Torino, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, italiano senza fissa dimora. I militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati in pochi minuti in Corso Matteotti, sorprendendo l’uomo con un beauty case contenente profumi e prodotti per il make-up e, nello zaino, alcune sciarpe da donna della Juventus. L’uomo non ha saputo giustificare il possesso degli oggetti. Grazie alla testimonianza del residente, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto: il 48enne si era impossessato di un trolley custodito nel bagagliaio di un’auto appartenente a una coppia di turisti. Insospettito dal passaggio di diverse vetture, aveva però deciso di rimettere la valigia al suo posto, tentando poi di allontanarsi. Rintracciato a pochi metri con parte della refurtiva ancora con sé, l’uomo è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e trasferito presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.