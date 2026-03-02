Furto di carte Pokemon e One Piece per 20 mila euro: un biellese denunciati per ricettazione

Alpignano (TO) – Gli avevano rubato dall’auto uno zaino contenente decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20 mila euro. La vittima un imprenditore-collezionista del Rivolese che il 2 novembre scorso stava facendo ritorno dal “Lucca Comics”, famoso festival che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel capoluogo toscano. Il furto era stato subito denunciato ai Carabinieri della Stazione di Alpignano. Trascorse poche settimane, il giovane collezionista si era accorto che in un gruppo social dedicato allo scambio e alla rivendita di carte manga, un iscritto aveva pubblicato un annuncio nel quale venivano messe in vendita numerose carte che sembravano essere proprio quelle di proprietà della vittima. Gli investigatori, accertata l’identità che si celava dietro l’account del venditore e risalito ad un secondo soggetto coinvolto nella vicenda, hanno richiesto e ottenuto, dalla Procura della Repubblica di Alessandria, due decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di un ventisettenne residente nel Biellese e di un quarantaquattrenne della provincia di Torino. Grazie al numero seriale delle carte e alla loro certificazione, i militari sono riusciti ad accertarne la proprietà, recuperando nelle abitazioni degli indagati gran parte della refurtiva e a denunciarli all’Autorità Giudiziaria di Alessandria per “ricettazione”.