Investita da una moto mentre attraversa: portata in Ospedale

Genova – Una donna è rimasta ferita dopo che una moto, per ragioni da chiarire, l’ha scontrata mentre attraversava la strada in via Fereggiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di lunedì 2 marzo 2026 in via Fereggiano a Marassi. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute, in codice rosso, auto medica Golf 3 e un’ambulanza della Squadra emergenze. La donna, rimasta sempre cosciente, per fortuna si è rivelata meno grave di quanto parso ha chi ha chiamato il 112 e il medico ha declassato il codice a giallo. Una volta stabilizzata sul posto, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Ripercussioni sul traffico.