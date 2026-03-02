Proteste nel carcere minore Beccaria: liti e oggetti lanciati tra i detenuti

Milano – Una lite degenerata in momenti di tensione. Protesta nel carcere minorile Beccaria di Milano dove alcuni detenuti in celle diverse hanno iniziato a lanciarsi oggetti e ad aggredirsi. Attualmente la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità. Il caos si è scatenato nella serata di domenica 1° marzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo di intervento della polizia penitenziaria con i vigili del fuoco per prevenzione, perché spesso in questi casi i detenuti causano incendi. Sono stati, infatti, appiccati piccoli fuochi subito spenti. Gli agenti hanno circondato il perimetro dell’istituto penitenziario senza necessità di intervenire, mentre all’interno della struttura la situazione tornava alla normalità. Non sono stati registrati feriti o evasioni.