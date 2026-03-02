“Torino Hooligans” e altri gruppi di tifosi del Toro contro il presidente Cairo

Torino – Striscioni nella notte fra sabato e domenica a Torino contro il presidente del Torino, Urbano Cairo. Quattro sono stati sequestrati dalla Digos: uno è stato affisso all’ingresso della chiesa della Gran Madre e riportava la scritta “Cairo vendi!”, accompagnata dalla sigla ‘Th’, acronimo di Torino Hooligans, gruppo ultras della Curva Primavera, un altro con la stessa scritta e sigla è stato trovato in centro, in Via Viotti, mentre in Via Sant’Ottavio ne è comparso un altro con la scritta “Anti-Cairo”. Un altro striscione sempre di Torino Hooligans è stato affisso sulla passerella pedonale di Via Pietro Cossa. Altri striscioni di altri gruppi di ultras sono stati affissi nella zona dello stadio Olimpico Grande Torino.

