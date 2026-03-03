Calcio Serie B – Lo Spezia pareggia nel finale: 2-2 a Padova

Padova ( Padova -Spezia 2-2) – Finisce in parità l’anticipo della ventottesima giornata di Serie B fra Padova e Spezia: i liguri provano a scappare via dopo poco più di venti minuti con l’ottava rete in campionato di Artistico, ma vengono raggiunti poco prima del 40° da Sgarbi. Nella ripresa sono proprio i veneti a mettere la testa avanti con la rete di Lasagna al 78°, ma la gioia dura una manciata di minuti con Bonfanti di testa che rimette in equilibrio la gara. La squadra di Donadoni conferma il copione delle ultime settimane. Un avvio deciso, con buona intensità, da cui lo Spezia trova il gol del vantaggio. Poi, però, arriva il consueto calo che permette al Padova di guadagnare metri e sicurezza. In quel frangente emergono le fragilità degli aquilotti, ancora una volta puniti su situazione da calcio d’angolo. Nella ripresa lo Spezia prova a restare dentro la partita, mostrando anche tratti di coraggio nonostante errori dovuti alla stanchezza, assetto tattico rivedibile e una distanza tra i reparti che continua a pesare. Proprio da uno di questi squilibri nasce il gol del sorpasso firmato Lasagna. La reazione è immediata e porta al 2-2, ma è un pareggio che non sposta realmente gli equilibri: la classifica resta complicata e l’avvicinamento alla sfida contro il Monza non offre segnali particolarmente rassicuranti.

Padova – Spezia

Gol: 24′ Artistico , 40′ Sgarbi , 79′ Lasagna , 83′ Bonfanti

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo (72′ Silva); Capelli (72′ Favale), Varas, Fusi, Di Mariano (86′ Seghetti); Lasagna (86′ Di Maggio), Caprari (59′ Buonaiuto). All. Andreoletti

Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero (75′ Vignali), Mateju (79′ Beruatto), Bonfanti; Sernicola, Bellemo (60′ Bandinelli), Nagy (60′ Romano), Comotto, Aurelio; Vlahovic (75′ Valoti), Artistico. All. Donadoni

Arbitro: Perri