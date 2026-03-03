Calcio Serie B – Sempre più in testa alla classifica il Monza: battuto 1-3 il Cesena

Cesena ( Cesena – Monza 1-3) – E’ un Monza scatenato quello che vince 3-1 a Cesena, conquista la quarta vittoria consecutiva, settima nelle ultime otto partite e mantiene la vetta della classifica insieme al Venezia. Avvio a ritmi alti e gara di grande intensità. Al 16’ Thiam è bravissimo a respingere la deviazione ravvicinata di Shpendi su cross di Frabotta, togliendo il pallone dal primo palo. A sbloccare una gara equilibrata ci pensa al 25’ Azzi, che avanza e scarica in rete un destro fantastico. Secondo bellissimo gol consecutivo, quinto in campionato per l’italo-brasiliano che gela il Manuzzi. Il Cesena reagisce e trova il pareggio con Frabotta, ma Bonacina annulla per mani di Cerri.La partita diventa ancora più bella. Al 29’ Cutrone si coordina benissimo in corsa e calcia col sinistro, spaventando Klinsmann. Il gol del numero 10 è soltanto rimandato di pochi minuti. Al 33’ pesca con un gran lancio Azzi che mette in mezzo per l’inserimento di Cutrone, pronto a insaccare. Secondo gol in biancorosso per Cutrone al termine di un’azione rapidissima e spettacolare del Monza. Arrembante la squadra di Bianco che potrebbe segnare anche il terzo gol con il destro di Caso, a lato di pochissimo al 35’ dopo una grande giocata di Cutrone. Il gol dello 0-3 arriva dopo due minuti e lo segna Pessina in mischia, ma la rete viene annullata per fallo su Klinsmann e si resta sullo 0-2. A inizio ripresa Bianco inserisce prima Delli Carri e Colombo al 62’ e poi Petagna e Dany Mota al 66’. Il Cesena inizia a credere nella rimonta quando al 71’ Bonacina rifila il secondo giallo ad Azzi per una leggera trattenuta su Francesconi. Protesta l’italo-brasiliano, ma il Monza resta in dieci uomini. Bianco corre ai ripari e inserisce Bakoune. E ancora una volta i cambi incidono subito perché quest’ultimo al 78’ si fa tutto il campo palla al piede e porge a Petagna la palla dello 0-3. Puntuale e preciso l’attaccante triestino sulla destra per infilare in rete il suo quinto gol in campionato. Anche in dieci uomini è micidiale il Monza che diverte e si diverte.

Cesena – Monza

Gol: 5’ Azzi , 33’ Cutrone, 79’ Petagna, 93′ Frabotta

Cesena FC: Klinsmann, Ciofi (60’ Guidi), Zaro (80’ Corazza), Mangraviti, Ciervo, Francesconi (80’ Bisoli), Castagnetti, Berti, Frabotta, Shpendi (73’ Vrioni), Cerri (60’ Olivieri). A disposizione: Siano, Ferretti, Arrignoni, Bastoni, Amoran, Wade, Piacentini. All. Mignani

AC Monza: Thiam, Lucchesi, Azzi, Hernani (62’ Delli Carri), Cutrone (66’ Petagna), Ravanelli, Obiang (62’ Colombo), Birindelli, Ciurria (73’ Bakoune), Caso (66’ Mota Carvalho), Pessina. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Baldè, Alvarez, Capolupo, Colpani, Carboni. All. Bianco

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo