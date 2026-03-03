Calcio Serie B – Vittoria della Virtus Entella sul Modena: finisce 2-1

Chiavari ( Virtù Entella – Modena 2-1) – Una grande Entella torna alla vittoria, prestazione maiuscola dei biancocelesti che si fanno raggiungere sull’1-1 alla fine del primo tempo, ma nella seconda frazione in contropiede trova la via del gol che vale il 2-1 finale. Al 21esimo è l’Entella a farsi vedere nella metà campo avversaria, Franzoni viene pescato bene in profondità, con un dribbling si libera dell’avversario per poi tentare con il sinistro di sorprendere Chichizola. Ma la conclusione del centrocampista biancoceleste viene murata dalla retroguardia dei canarini. Miracolo di Colombi al 36esimo, sul cross in mezzo di Wiafe arriva Gliozzi che da due passi prova a girare la sfera in porta, deve fare però i conti con l’estremo difensore chiavarese, che sfodera un colpo di reni magistrale e salva il risultato. L’Entella però è dentro la partita e al minuto 44 Di mario parte in progressione liberandosi di un paio di avversari per poi servire Cuppone, che dal limite si aggiusta il pallone e prova un destro a giro, che viene bloccato da Chichizola. Un minuto dopo i biancocelesti passano a condurre grazie alla rete di Del Lungo, che raccoglie al limite una ribattuta della difesa emiliana e lascia partire una rasoiata di destro che si insacca nell’angolino basso. La gioia dure poco perché 60 secondi dopo il Modena la pareggia con Tonoli, che stacca di testa in una mischia in area e appoggia la sfera in rete per il momentaneo 1-1. Il Modena spinge e al 60 esimo solo i legni e Tiritiello gli negano la gioia del raddoppio: prima Beyuku centra la traversa da due passi, sulla respinta Wiafe trova due volte il muro del numero 6 biancoceleste che salva il risultato. L’Entella passa a condurre al minuto 85: un contropiede manovrato innesca la cavalcata di Cuppone, che serve Karic libero in mezzo all’area, il numero 8 biancoceleste davanti al portiere è glaciale e sigla il 2-1. La partita termina così sul risultato di 2-1 per l’Entella, che trona a vincere e lo fa con una vittoria di prestigio contro una delle nobili del campionato.

Virtus Entella – Modena

Gol: 45′ Del Lungo, 45′ +2 Tonoli, 85′ Karic

Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Del Lungo (57′ Tiritiello), Alborghetti, Marconi (57′ Bariti); Parodi, Karic, Benedetti (63′ Squizzato), Di Mario; Franzoni; Guiu (63′ Debenedetti), Cuppone (87′ Dalla Vecchia). In panchina: Del Frate, Syaulis; Boccadamo, Nichetti, Squizzato, Turicchia; Stabile, Tirelli. Allenatore: Andrea Chiappella.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling (87′ Ambrosino); Beyuku, Wiafe (74′ Imputato), Gerli, Santoro, Zanimacchia (69′ Zampano); Defrel (69’Massolin), Gliozzi (69′ De Luca). In panchina: Laidani, Pezzolato; Adorni, Cauz, Cotali, Dellavalle; Imputato; Ambrosino, De Luca, Mendes. Allenatore: Andrea Sottil.

Arbitro: Tremolada di Monza. Reti: 45′ Del Lungo (E), 45′ +2 Tonoli (M), 85′ Karic (E)