Calcio Serie C -L’Alcione si fa raggiungere nel finale: termina 1-1 con la Giana

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Giana Erminio 1-1) – La Giana Erminio esce dal non facile terreno dell’Alcione Milano con un pareggio per 1-1 ottenuto in pieno recupero quando ormai la formazione orange sembrava sul punto di intascare la posta piena.Al 15′ Plescia effettua un lancio lungo ma Zenti riesce a bloccare agevolmente la sfera. Avvio arrembante dei padroni di casa decisi a proseguire nella loro serie di cinque risultati positivi da cui sono reduci. Al 25’Albertini e Renda provano a prodursi in una triangolazione con intenzioni bellicose ma non riescono a completarla facendo sfumare l’azione. Al minuto 37 la squadra di Espinal prova per la prima volta a graffiare la porta dei padroni di casa, il tiro di Marotta in controbalzo, però, non ha effetti apprezzabili.La prima frazione finisce così in archivio con un punteggio a reti bianche ma l’Alcione Milano sembra sfoderare maggiore incisività offensiva. Al 29′, però, i padroni di casa mettono la freccia con un diagonale del nuovo entrato Invernizzi che va così a premiare la loro superiore tensione offensiva. Per l’attaccante orange si tratta della prima marcatura stagionale.Al minuto 40 il nuovo entrato Occhipinti cerca subito di segnalarsi ma il suo controllo della sfera non è felice e sfuma così una buona occasione per i biancocelesti per riportarsi in carreggiata. Al 45′ Espinal chiede l’intervento dell’FVS per un intervento su Marotta in area orange, il direttore di gara non ravvisa però alcuna irregolarità. Al 50′ è Tordini a essere fermato in un modo che l’Alcione ritiene irregolare chiedendo quindi una verifica. Anche in questo caso, però, Marotta non ravvede irregolarità. Quando la squadra di casa sembra già poter festeggiare la posta piena, la Giana Erminio perviene al pareggio al minuto 52 con Vitale che approfitta di una deviazione di testa di Marotta susseguente a un traversone di Lischetti e infila Agazzi per l’ormai insperato pareggio della squadra di Espinal.

Alcione Milano – Giana Erminio

Gol: st 29′ Invernizzi , 52′ Vitale

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi, Chierichetti, Pirola, Giorgetti, Renault, Lopes (19’st Tordini), Galli (1’st Lanzi), Olivieri, Bright (43’st Miculi), Pitou (19’st Invernizzi), Plescia. In panchina: Raffaelli, Muroni, Morselli, Rebaudo, Lionè, Marconi, Gallazzi. All.Giovanni Cusatis.

Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Previtali, Ferri, Duca (29’st Cannistrà), Albertini (31’st Occhipinti), Berretta (28’st Nelli), Marotta, Renda (36’st Lischetti), Ruffini, Samele, Galeandro (31’st Vitale). A disposizione: Mazza, Azzolari, Nucifero, Pinto, Colombara, Rizzo, Gabbiani. All.Vinicio Espinal.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Massimiliano Starnini di Viterbo e Gian Marco Cardinali di Perugia)