Calcio Serie C – L’Inter U23 pareggia per 1-1 a Cittadella

Cittadella ( Cittadella – Inter U23 1-1) – Buona a metà la trasferta dell’Inter U23 a Cittadella: finisce 1-1 al Tombolato. I nerazzurri partono subito forte e la sbloccano con Amerighi al 10′, ben servito da Kamaté. Primo gol per lui, arrivato dalla Cavese nel mercato invernale. Poi il Cittadella, terribilmente in difficoltà nei primi 25 minuti, cresce, pur senza creare granché nel primo tempo. Da segnalare solo un tiro fuori dal centro dell’area di rigore di Castelli. Nella ripresa Topalovic ha una ghiottissima occasione dopo una dozzina di secondi: lo sloveno però, a tu per tu con Saro, non riesce trovare la porta. Al 67′ Vita si divora il pari di testa, mentre al 75′ Spinaccé spreca una buona occasione su lancio di Berenbruch. Nel finale il gol che consente al Cittadella di uscire imbattuto dalla gara:cross teso dalla sinistra di Rizza, spizzata di Bunino e Rabbi deve solo spingere in rete sul secondo palo. Settima partita di fila senza vittoria per l’Inter U23, che anche oggi manca l’appuntamento con i tre punti nonostante una buona prestazione.

Cittadella – Inter U23

Gol: 10’Amerighi , 82′ Rabbi

Cittadella (3-5-2): 23 Saro; 4 Angeli, 36 Zilio (dal 46′ 17 Perretta), 55 Redolfi; 19 D’Alessio, 10 Casolari, 16 Vita (dal 77′ 90 Bunino), 27 Stronati (dal 60′ 7 Anastasia), 32 Ghezzi (dal 46′ 28 Rizza); 21 Rabbi, 99 Castelli (dall’84’ Diaw). In panchina: 1 Maniero, 5 Barberis, 14 Crialese, 40 Gobbato, 44 Gatti, 77 Ihnatov.. Allenatore: Manuel Iori

Inter U23: 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (dal 90′ 24 Re Cecconi), 37 Kaczmarski, 14 Bovo (dal 78′ 8 Fiordilino), 9 Topalovic (dal 71′ 44 Berenbruch), 77 Amerighi (dal 78′ 3 Cocchi) ; 11 Agbonifo (dal 71′ 7 Spinaccè), 20 La Gumina. In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 16 Venturini, 21 Zouin,25 David, 34 Iddrissou, 39 Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Colonnino di Nola