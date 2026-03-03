Calcio Serie C – Novara colpo a Verona: vittoria 0-2 con la Virtus

Verona ( Virtus Verona – Novara 0-2) – È un Novara in grande salute quello che nella notte del “Gavagnin Nocini” di Verona vince e convince, conquista il terzo “pieno” esterno dopo quelli contro Alcione e Triestina. Gli Azzurri partono a razzo, vanno vicini al gol con un destro di Valdesi che il portiere sventa in corner. Basso innesca Morosini che da distanza ravvicinata calcia alto. Preludio al vantaggio che realizza Ledonne con una magistrale conclusione sotto l’incrocio sull’assist di testa di Da Graca. Sino al riposo il Novara dimostra grande personalità nel gestire la gara, andando vicino al gol con Ledonne (38′), mentre non riesce a creare mai veri pericoli la Virtus Verona che calcia la prima volta in porta con Amadio ma Boseggia si fa trovare pronto. Nella ripresa la girandola dei cambi non sposta l’inerzia della gara, che il Novara controlla e mette al sicuro col raddoppio propiziato dallo scatenato Ledonne, il migliore in campo per distacco, che dalla sinistra centra in area sul secondo palo per D’Alessio che di testa raddoppia, primo gol nei professionisti per l’esterno ex Milan Futuro.

Virtus Verona – Novara

Gol: pt 12′ Ledonne; st 19′ D’Alessio.

Virtus Verona (3-5-2): Scardigno ; Daffara , Toffanin , Munaretti ; Amadio (34’ st Lerco ), Bassi , Gatti (17’ st Caia ), Fanini (1’ st Zerpellon ), Patanè (1’ st Ballarini ); Cernigoi , Fabbro (17’ st Pagliuca ). In panchina. Alfonso, Sibi, Cielo, Mastour, Di Virgilio, Fiorin, Saiani, Mancini, Cuel, Devoti. All. Fresco

Novara (3-4-2-1): Boseggia ; Cannavaro , Lorenzini , Kailoti ; Valdesi (9′ st D’Alessio ), Basso (30′ st Cortese ), Collodel (30′ st Arboscello ), Agyemang ; Morosini (8′ st Lanini ), Ledonne , Da Graca (30′ st Alberti ng). In panchina. Rossetti, Raffaelli, Scarpetta, Lartey, Malaspina, Citi, Dell’Erba. All. Dossena

Arbitro Bozzetto di Bergamo