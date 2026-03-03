Macchinista colpito da una sbarra: raffica di ritardi per i treni sulla linea Milano – Piacenza

Tavazzano (LO) – Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente accaduto intorno alle 18 di ieri sulla Milano-Piacenza a Tavazzano. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione dei treni bloccata, con diversi treni cancellati o in fortissimo ritardo. Sul posto a Tavazzano le forze dell’ordine. Da chiarire se sia trattato di un incidente o di un gesto vandalico. I carabinieri avrebbero battuto la campagna tra Tavazzano e Lodi Vecchio alla ricerca di elementi utili alle indagini. Quanto successo è ancora in fase di ricostruzione ma, dalle prime informazioni, pare che il macchinista del convoglio sia stato colpito da un oggetto che ha sfondato la vetrata. Nessun ferito grave, due le persone soccorse di 44 e 51 anni, la seconda verosimilmente il controllore, ma circolazione finita nel caos: si stimano infatti ritardi sino a 90 minuti, cancellazioni e variazioni. A subire maggiormente il traffico Suburbano con otto corse che hanno subito modifiche e due invece che non sono state effettuate.