Piercarlo Fabbio nuovo presidente provinciale ANMIC

Alessandria – Si è svolto sabato 28 febbraio, al Museo Etnografico “C’era una volta”, il Congresso Provinciale ANMIC di Alessandria. Al termine dei lavori, Piercarlo Fabbio è stato eletto all’unanimità Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili.

L’ANMIC è un ente morale che tutela e rappresenta i diritti dei cittadini con disabilità civile, occupandosi di assistenza, pratiche burocratiche (invalidità, pensioni, indennità), collocamento lavorativo, agevolazioni fiscali (IVA 4%, esenzioni), protesi, barriere architettoniche e integrazione sociale, operando su tutto il territorio nazionale attraverso numerose sedi.

Il Congresso è stato presieduto da Luca Bellato, Consigliere nazionale ANMIC, designato dalla Presidenza nazionale. Nel suo intervento ha ricordato i 70 anni di storia dell’Associazione e illustrato le principali novità della riforma in atto: dal ruolo del medico certificatore di base, chiamato a predisporre una domanda “procedibile”, all’istituzione delle commissioni INPS in sostituzione di quelle ASL. A Torino sa-ranno attivate 33 commissioni, ciascuna con la presenza di un medico di categoria. Bellato ha inoltre richiamato l’impegno nazionale per l’innalzamento degli assegni di invalidità e dei limiti di reddito, nonché la situazione della legge 33 sulla non autosufficienza.

Francesco Margaria, vicepresidente ANMIL e componente FAND, ha sottolineato come la disabilità sia ancora troppo spesso percepita come un problema, in partico-lare nel mondo del lavoro, dove talvolta si preferisce pagare sanzioni anziché assumere. Ha ricordato che la forza dell’Associazione passa anche dalla partecipazione degli iscritti.

Nel suo saluto, la presidente uscente Maria Luisa Cotroneo ha ripercorso gli anni del proprio mandato, segnati da profondi cambiamenti normativi e organizzativi, evidenziando l’impegno nel mantenere ANMIC Alessandria un presidio stabile per gli invalidi civili della provincia. Ha annunciato di lasciare la presidenza, confermando però la propria permanenza nel direttivo.

La dott.ssa Patrizia Brenari, medico INPS, ha illustrato il nuovo paradigma intro-dotto dalla riforma: non più una valutazione centrata solo sulla percentuale di invalidità, ma una considerazione complessiva della persona nel suo contesto di vita, con valutazione multidisciplinare e superamento della dualità ASL/INPS.

Il presidente regionale ANMIC Piemonte, Piero Bellato, ha ricordato le battaglie storiche per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, segnalando però criticità operative e difficoltà legate ai costi delle certificazioni e ai possibili rallentamenti nelle nuove commissioni.

Momento particolarmente intenso la testimonianza di Francesca Lombardi, che ha raccontato il grave malore che l’ha colpita nel 2024 e il percorso di recupero, parlando di neuroplasticità e della necessità di riconoscere le proprie risorse: «In ogni cosa il positivo c’è».

Nel corso del Congresso è stato inoltre letto il messaggio dell’on. Enzo Amich, che ha definito l’ANMIC «un presidio fondamentale di diritti, dignità e cittadinanza».

Nel suo intervento conclusivo, il neopresidente Piercarlo Fabbio ha evidenziato la necessità di rafforzare la rete dei medici certificatori e il ruolo dei patronati, richiamando l’importanza del coordinamento con la FAND, con il mondo associativo territoriale e con le istituzioni locali. Formazione, carte dei servizi e integrazione con le associazioni di patologia sono stati indicati come obiettivi della nuova fase.

Il nuovo Consiglio provinciale risulta composto da Maria Luisa Cotroneo (vicepresidente), Ornella Guazzotti (segretaria), Domenica Sarica, Adolfo Licandro, Bernardo Fiore, Grazia Provera e Francesca Lombardi (cooptata). Supporto tecnico: Simona Bellantoni. Delegato nazionale: Piercarlo Fabbio