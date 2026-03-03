Ragazzi insultati e picchiati perché indossavano la kippah

Milano – Paura in piazzale Siena a Milano dove due turisti argentini di religione ebraica sono stati aggrediti e insultati da un gruppo di nordafricani davanti al Carrefour nella serata di domenica 1° marzo. I due avevano appena fatto la spesa all’interno dello store (aperto 24 ore su 24) quando poco dopo l’uscita si sono trovati di fronte una decina di ragazzi. Un incontro casuale che è subito degenerato. I due turisti indossavano la kippah e proprio il copricapo ha innescato gli insulti sfociati poi in una vera e propria aggressione fisica. Uno dei due ragazzi, di 19 anni , ha cercato di reagire, ma è stato colpito con un pugno in pieno viso. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Il 19enne è stato accompagnato al pronto soccorso del San Carlo, dove è stato messo con una frattura del setto nasale. I due turisti sono poi ripartiti per l’Argentina. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Quando i militari sono intervenuti il gruppetto si era già allontanato. Qualche elemento in più, utile per identificare gli aggressori, potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona e dall’analisi del traffico telefonico.