Sequestrato locale notturno: 300 persone in più rispetto ai limiti e carenza sulla sicurezza

Genova – Trecento persone oltre la capienza massima consentita e gravi carenze sul fronte della sicurezza: per questo i carabinieri del comando provinciale di Genova disposto il sequestro di un locale notturno del quartiere di San Teodoro. Proseguono così i controlli delle forze dell’ordine, intensificati anche sulla scia della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di intrattenimento. In questo caso i militari della compagnia di Genova Centro, insieme all’Ispettorato del lavoro e al Nas, con il supporto dei vigili del fuoco e del nucleo commercio della polizia locale, hanno accertato diverse violazioni che hanno portato al sequestro preventivo del locale e alla contestazione di sanzioni amministrative per oltre sette mila euro. Durante il controllo, effettuato nel weekend, all’interno del locale sono state trovate 300 persone in più rispetto al limite autorizzato. Inoltre, verifiche hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e l’assenza del titolare della licenza al momento dell’ispezione. Non solo: in ultimo, durante i controlli, sono state trovate anche alcune dosi di marijuana e hashish, sequestrate a carico di ignoti.