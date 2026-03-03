Sono sempre meno i medici di famiglia in Piemonte: da Vercelli l’ennesimo allarme

Vercelli – Stavolta l’allarme viene da Fimmg “Federazione italiana medici di medicina generale”, secondo cui ci sono attualmente 29 incarichi vacanti in provincia di Vercelli e in Valsesia. Servono soluzioni a lungo termine per dare una risposta concreta e strutturata, coinvolgendo Asl, Sindacati, Professionisti e Terzo settore. A questo proposito la consigliera regionale Pd Simona Paonessa ha presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale per sapere quali siano le misure che la Regione intende adottare per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di base sul territorio. La situazione è già stata denunciata negli ultimi anni in quanto rischia di diventare strutturale soprattutto nelle aree montane come la Valsessera, dove i collegamenti sono scarsi e il tessuto sociale è spesso anziano. In sostanza si chiede alla Giunta del Piemonte – e all’assessore Riboldi – una panoramica sulla dotazione organica dei medici nel vercellese, e di chiarire se siano previste nuove assegnazioni nei prossimi mesi. Intanto l’Asl di Vercelli ha creato ambulatori e organizzato iniziative come il camper itinerante.