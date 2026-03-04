Calcio Coppa Italia – Finisce a reti inviolate tra Como ed Inter: tutto rimandato al ritorno

Como ( Como – Inter 0-0) – Finisce 0-0 la prima delle due semifinali di Coppa Italia: al Sinigaglia, infatti, non riescono a segnare Como e Inter, che si giocheranno dunque l’accesso alla finalissima nel ritorno di San Siro fissato per fine aprile. Primo tempo con poche occasioni: giusto una parata di Martinez, in campo al posto di Sommer, su Nico Paz, poi una bella giocata con conclusione d’esterno di Vojvoda di poco fuori. Ben più pirotecnico l’inizio di ripresa: Darmian, anche se con un cross, centra il palo alla sinistra di Butez, poco dopo Valle spreca clamorosamente in area piccola a pochi passi dalla porta nerazzurra. I cambi nella ripresa (dentro Thuram per Chivu e Douvikas per Fabregas) non stravolgono l’esito della gara. Riposano tanti big in vista delle sfide a Cagliari (per i lariani) e Milan (per la capolista).

Como – Inter

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (34′ st Van der Brempt); da Cunha, Sergi Roberto (25′ st Diao), Perrone; Vojvoda (35′ st Moreno), Nico Paz (42′ st Douvikas), Caqueret (42′ st Baturina). În panchina.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Rodriguez, Kühn. All.: Fabregas

Inter (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (13′ st Dumfries), Frattesi (41′ st Mkhitaryan), Calhanoglu (13′ st Zielinski), Sucic, Carlos Augusto; Diouf (24′ st Luis Henrique); Esposito (13′ st Thuram). In panchina.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Barella, Akanji, Dimarco, Lavelli. All.: Chivu

Arbitro: Di Bello