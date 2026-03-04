Calcio Eccellenza Coppa Italia – l’Alessandria si impone per 0-2 a Gorizia: semifinali più vicine

Gorizia ( Juventina Sant’Andrea – Alessandria 0-2) – Si impone l’Alessandria per 0-2 nella trasferta a Goriza contro la Juventina Sant’Andrea, valevole per la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Partono subito forte i Grigi: al 4′ cross di Nani per Piana che prova una conclusione al volo di prima verso la porta con la palla che esce fuori.All’8 Alessandria vicina al vantaggio: tiro da fuori di Pellegrini, palla che si stampa sul palo ed esce. All’11 rispondono i padroni di casa: Zucchiatti lanciato in profondità si trova davanti a Menino che gli chiude l’angolo della porta costringendolo a tirare centrale. Al 14′ Grigi in vantaggio: Cirio dalla bandierina, crossa in mezzo dove c’è Diop che di testa anticipa il difensore e batte De Mattia. Nel secondo tempo le squadre si allargano e le occasioni latitano, la Juventina ci prova due volte da fuori senza centrare la porta mentre i Grigi sfruttano qualche cross senza però creare grossi pericoli. Nel finale il gol che probabilmente indirizza la qualificazione: sugli sviluppi di un corner per la Juventina, i grigi ripartono in contropiede con Cargiolli che lanciato in porta davanti al portiere lo batte con una conclusione centrale. Adesso testa alla sfida di Sabato di campionato contro la Pro Dronero e alla gara di ritorno fissata per Mercoledì ore 14.30 al Moccagatta.

Juventina Sant’Andrea – Alessandria

Gol: pt 14′ Diop; st 44′ Cargiolli

Juventina Sant’Andrea : 1 De Mattia, 2 Liut, 3 Tuccia, 4 Grion, 5 Russian, 6 Piscopo, 7 Zucchiatti, 8 Samotti, 9 Breganti, 10 Hoti, 11 Pagliaro. In panchina: 12 Caruso, 13c Petejan, 14 Sambo, 15 Lidan, 16 Del Mestre. All. Visintin

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti (37′ Cociobanu), 5 Tos, 6 Cesaretti, 8 Nicco, 9 Diop (28′ Cargiolli), 11 Piana (45′ Vanegas), 18 Pellegrini (45’Laureana), 24 Cirio, 26 Ventre (22’st Camara), 29 Nani. In panchina: 22 Colla, 16 Straneo- All. Merlo

Arbitro: Maiellaro di Parma