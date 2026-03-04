Calcio Serie B – Succede tutto nel finale tra Juve Stabia e Sampdoria: finisce 1-1

Castellammare di Stabia ( Juve Stabia – Sampdoria 1-1) – Rocambolesco pareggio della Sampdoria a Castellamare con la Juve Stabia. Un 1-1 maturato nel finale: vantaggio campano al minuto 89′ con Correia, pari blucerchiato di Di Pardo al 93′. Risultato che non cambia molto la classifica traballante dei doriani, che mantengono 2 punti di vantaggio sulla zona pericolo ma riescono comunque a evitare in extremis quella che sarebbe stata la terza sconfitta di fila dopo quelle con Mantova e Bari.Non è stata una bella prestazione della Sampdoria, tutt’altro. La Juve Stabia ha creato maggiori occasioni, con Martinelli decisivo su Gabrielloni su un gran tiro diretto all’incrocio dei pali nel primo tempo e con almeno un paio di decisivi salvataggi di Vita in difesa sempre sull’asse Carissoni-Gabrielloni. Poi il finale scoppiettante: vantaggio di Correia di testa su assist di Carissoni da destra (sul colpo di testa del giocatore campano rivedibile la marcatura di Conti), quindi l’1-1 firmato da Di Pardo che – su assist di Cicconi da sinistra dopo una buona azione di Begic – trova la deviazione vincente in area che vale un punto comunque prezioso per i doriani.

Juve Stabia – Sampdoria

Gol: st 44′ Correia, 48′ Di Pardo.

Juve Stabia (3-5-2): Boer; Diakitè, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti (14′ st Pierobon), Leone, Correia, Cacciamani; Burnete (14′ st Maistro), Gabrielloni (33′ st Okoro). In panchina Signorini, Vetro, Ciammaglichella, Mannini, Matheu, Ricciardi, Torrasi. All. Abate.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (45′ st Soleri); Di Pardo, Conti (45′ st Barak), Esposito (31′ st Ricci), Giordano (19′ st Cicconi); Begic, Cherubini (45′ st Pafundi); Brunori. In panchina. Ghidotti, Coucke, Ferrari, Riccio, Depaoli, Casalino, Hadzikadunic. All. Foti (Gregucci indisponibile).

Arbitro: Collu. Assistenti Mastrodonato e Emmanuele. Quarto uomo Calzavara. Var Paterna. Avar: Rutella.