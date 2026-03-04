Calcio Serie C – Il Bra perde nel finale dopo aver rimesso in equilibrio il match

Pesaro ( Vis Pesaro – Bra 2-1) – Niente da fare per il Bra che torna sconfitto 2-1 dalla trasferta marchigiana in casa della Vis Pesaro, nel turno infrasettimanale della Serie C (girone B), valido per l’undicesima giornata di ritorno.I padroni di casa, in superiorità numerica per tutto il secondo tempo per l’espulsione del giallorosso Lionetti, sono passati in vantaggio al 63′ con Machin Pepìn, mentre il momentaneo pareggio dei ragazzi di mister Nisticò è arrivato all’88’ con Fiordaliso. Il gol vittoria per la Vis Pesaro è maturato nel quarto minuto di recupero con Nicastro.Primo tempo con poche emozioni, entrambe le squadre si sono fatte vedere in attacco, con la Vis Pesaro che ha però costruito di più tirando in porta con Di Paola, nessun tiro invece per il Bra. Nel finale avviene l’episodio clou di questi primi 45 minuti, Lionetti tira uno schiaffo a Primasso e Vingo con l’ausilio dell’FVS estrae il rosso. Il Bra dovrà quindi affrontare tutto il secondo tempo con un uomo in meno. A sbloccare il match è proprio un subentrato dalla panchina, al 64’ infatti Machín si è inventato un goal dalla distanza clamoroso. Al 78’ i biancorossi sfiorano il raddoppio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Nicastro, dopo una serie di rimpalli, era riuscito a calciare colpendo però il legno. Al minuto numero 88′ l’incornata di Fiordaliso aveva riaperto il match, ma a scacciare i fantasmi per la Vis è stato il tap in di Nicatsro, che al 94′ ha regalato ai biancorossi tre punti che mancano da circa due mesi.

Vis Pesaro – Bra

Gol:Machin 63’ , Fiordaliso 88’ , Nicastro 94’

Vis Pesaro (3-4-1-2): Guarnone; Di Renzo (60’ Pucciarelli), Primasso, Barranco; Zoia, Berengo (60’ Durmush), Paganini (60’ Machin), Giovannini (82’ Ceccacci); Di Paola; Lari (75’ Nicastro), Jallow. Allenatore: Stellone. In panchina: Pozzi, Fratti, Piras, Bastianelli, Cataudella, Tasini, Podrini, Ventre.

Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa, Lionetti, Campedelli (82’ Dimatteo), Leoncini (69’ Scapin), Rottensteiner (78’ Milani); Capac (69’ La Marca), Baldini (69’ Tuzza). Allenatore: Nisticò.. In panchina : Franzini, Menicucci, Lia, Pretato, Rabuffi.

Arbitro: Vigno di Pisa