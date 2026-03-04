Calcio Serie C – La Juventus U23 torna vittoriosa dal campo del Pontedera: finisce 0-1

Pontedera ( Pontedera – Juventus U23 0-1) – La Juventus Next Gen festeggia il compleanno del suo allenatore, Massimo Brambilla, con il sorriso. I bianconeri vincono 0-1 sul campo del Pontedera e tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Decisiva ai fini del risultato finale la rete di Deme, arrivata poco dopo la mezz’ora.Il match entra subito nel vivo: il Pontedera si rende pericoloso nei minuti iniziali con Yeboah, murato provvidenzialmente dalla difesa bianconera. La risposta della Juventus non si fa attendere e al 10′ porta la firma di Deme, che sfiora il palo con un diagonale velenoso dopo una splendida progressione.Nel momento di massima pressione toscana, i bianconeri colpiscono. Al 33′ Mulazzi scende sulla destra e pennella un cross perfetto a rimorchio: Deme si avventa sul pallone e con un diagonale chirurgico firma il vantaggio, 0-1. L’episodio scatena le proteste del Pontedera per un presunto fallo a inizio azione. I toscani si giocano ben due card FVS (Football Video Support) in sequenza per contestare la rete, ma in entrambi i casi il direttore di gara, dopo aver rivisto le immagini, conferma la regolarità del gol. Il secondo tempo riparte a ritmi altissimi.Poco dopo l’ora di gioco, al minuto 64, sono nuovamente i toscani a rendersi pericolosi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo lo stacco di Leo – ex di giornata – finisce di un soffio a lato della porta difesa da Mangiapoco. Al 71′ è ancora il Pontedera a rendersi pericoloso e, nello specifico, il protagonista è ancora Leo: Vitali pennella un cross dalla sinistra per l’inserimento del numero 3 che anticipa Puczka, ma impatta debolmente di testa, favorendo la parata sicura di Mangiapoco.A cinque giri di orologio dal novantesimo il Pontedera torna ad affacciarsi nella metà campo difensiva della Next Gen: Buffon cade in area dopo un presunto contatto con Gil Puche, scatenando le proteste dei padroni di casa. Il Pontedera si gioca l’ennesima card FVS della sua partita, ma dopo un lungo check l’arbitro Sacchi conferma la decisione di campo: l’intervento è regolare e non c’è calcio di rigore.

Pontedera – Juventus U23

Gol: 33’ pt. Deme.



Pontedera: Biagini, Leo, Faggi (32’ st. Emmanuello), Kabashi (32 st. Caponi), Sapolq, Vitali, Cerretti (C), Nabian (25’ st. Buffon), Raychev (9’ st. Fancelli), Yeboah, Paolieri (9’ st. Mbambi). In panchina: Strada, Saracco, Teixeira, Manfredonia, Pietrelli, Wagner, Beghetto. Allenatore: Braglia

.

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Gil, Macca (21’ st. Mazur), Mulazzi (32’ st. Pagnucco), Puczka, Owusu (21’ st. Cudrig), Deme (32’ st. Licina), Savio, Faticanti, Guerra (Cap.), Van Aarle. In panchina: Bruno, Fuscaldo, Anghel?, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Sacchi