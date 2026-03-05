41 nuovi capitreno in Piemonte

Torino – Quarantuno nuovi capitreno, pronti ad entrare in servizio sui convogli del Piemonte, hanno prestato giuramento ieri a Torino. Alla cerimonia, che si è svoltasi nella Sala Colonne di Palazzo di città a Torino, hanno preso parte l’assessore ai Trasporti e alla viabilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, e il direttore regionale Piemonte di Trenitalia, Giuseppe Falbo.

“Abbiamo inaugurato – ha detto l’assessore Gabusi – molti dei 65 nuovi treni che circolano sulla rete ferroviaria piemontese, ma oggi è ancora più importante festeggiare l’ingresso in servizio di tanti giovani che quei mezzi li governeranno. Un momento significativo perché, da oggi, saranno loro la nostra interfaccia e il riferimento principale dei viaggiatori”.

La procedura di giuramento è prevista per assumere il ruolo di Pubblico ufficiale che i neo-capitreno rivestiranno nella loro attività lavorativa. Hanno giurato 30 ragazze e 11 ragazzi, tra i 21 ed i 31 anni, selezionati tra migliaia di candidature dopo un accurato scouting aziendale. Per i ragazzi scelti è iniziato poi un lungo percorso formativo sia in aula che a bordo treno, concluso oggi con la cerimonia di giuramento. Tra pochi giorni, quindi, i ragazzi inizieranno ufficialmente la loro carriera a bordo dei treni regionali piemontesi. Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione regionale Piemonte di Trenitalia negli ultimi tre anni hanno portato a un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani del territorio e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del regionale, che proseguirà quest’anno con l’arrivo di nuovi convogli in linea con quanto stabilito dai Contratti del servizio ferroviario metropolitano e regionale con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la mobilità.