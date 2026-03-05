Furgone vuoto e senza conducente ribaltato nel fosso: intervengono i Carabinieri

San Salvatore Monferrato (AL) – Verso le sette di stamane i Carabinieri sono intervenuti nella Provinciale che porta a Mirabello Monferrato in località San Salvatore Monferrato dove era stato segnalato da alcuni automobilisti un furgone senza occupanti ribaltato nel fosso a lato strada. Secondo i primi avvertamenti l’incidente è avvenuto prima dell’alba e il conducente se n’è andato a piedi lasciando il mezo incustodito. Gli Uomiidella Benemeritya sono al lavoro per stabilire l’esatta causa del sinistro e l’identità del proprietario.